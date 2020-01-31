***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası









ılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBir Önceki Yıl için Öngörülen Tahmini Takip Hatası1,50Gerçekleşen Takip Farkı3,50Gerçekleşen Takip Hatası1,77Tahmini Takip Hatası ile Gerçekleşen Takip Hatasının Önemli Ölçüde Farklılaşması Halinde GerekçeleriÖnemli ölçüde farklılaşma bulunmamaktadırAçıklamalar2019 Yılı Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816474BIST