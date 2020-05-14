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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

14.05.2020 19:01
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020 YILI 1.DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar

2020 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMESİ 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845103


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MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4497 8,4921 % -0,71  
Frank 7,1031 7,1459 % -0,59  
Riyal 1,8435 1,8528 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 15,43  
Altın Gr. 387 387 2,23  
Cumhuriyet 2.489 2.534 15,20  
Tam 2.562 2.600 15,60  
Yarım 1.250 1.271 7,60  
Çeyrek 625 636 3,90  
Gümüş.Ons 15,81 15,85 0,26  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,05  
B. Petrol 30,92 30,92 1,73  
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