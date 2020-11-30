***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2020 YILI 3.DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteVERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi11/11/2020Açıklamalar2020 YILI 3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890625BIST