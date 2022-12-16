***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.12.2022 11:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087756
BIST
11:455.205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:4518,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:4519,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0653
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:451.066,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.066,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ARASE
|255,20
|20.029.627
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.044.064
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.239.578
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|84.316.195
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.358.755
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|151.593.693
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.925.903
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|27,16
|2.524.175.036
|% 6,01
|
|VAKBN
|11,85
|2.369.946.146
|% 3,31
|
|EKGYO
|8,16
|2.343.799.098
|% 3,55
|
|THYAO
|139,70
|2.162.548.232
|% -0,29
|
|YKBNK
|11,99
|1.842.765.449
|% 1,27
|
|EKGYO
|8,16
|2.343.799.098
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,10
|743.155.237
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,85
|2.369.946.146
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,99
|1.842.765.449
|% 1,27
|
|TSKB
|4,89
|656.630.835
|% 5,39
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6482
|18,6576
|% 0,08
|
|Euro
|19,8834
|19,8920
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6347
|22,7482
|% -0,00
|
|Frank
|20,0240
|20,1447
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9440
|4,9687
|% 0,02
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,50
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.204
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,25
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|-1,13
|