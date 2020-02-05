***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.02.2020 15:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817192
BIST
16:38122.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 512,58
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
16:385,9871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
16:386,5947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
16:38299,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 299,11
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|46.298.499
|% 14,51
|
|GYHOL
|26,24
|12.595.773
|% 13,01
|
|DITAS
|13,93
|30.994.136
|% 11,98
|
|SASA
|9,15
|526.640.979
|% 11,45
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.602.109
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,30
|58.767
|% -6,69
|
|RYSAS
|9,12
|19.456.125
|% -6,37
|
|THYAO
|14,62
|2.558.623.901
|% 1,60
|
|TEKTU
|1,75
|657.921.590
|% 7,36
|
|ISFIN
|4,54
|640.765.236
|% 2,48
|
|ODAS
|2,25
|560.997.833
|% 3,21
|
|SASA
|9,15
|526.640.979
|% 11,45
|
|TEKTU
|1,75
|657.921.590
|% 7,36
|
|ODAS
|2,25
|560.997.833
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,75
|424.679.116
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,90
|206.000.867
|% 0,00
|
|THYAO
|14,62
|2.558.623.901
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7889
|7,8279
|% 0,25
|
|Frank
|6,1270
|6,1639
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-0,86
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.971
|2.020
|-8,81
|
|Yarım
|953
|977
|-4,26
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|1,42
|
Seans Raporu
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16:53HURGZ
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16:49XU100
Endeks 122, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 13, 084.00 milyon TL de