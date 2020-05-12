***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.05.2020 08:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844286
BIST
10:0597.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 200,28
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.060
En Düşük
97.740
10:057,0132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0599
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:057,5914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0579
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:05383,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,35
|Açılış
|: 383,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.152.243
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|GLBMD
|2,64
|204.097
|% -5,04
|
|ISFIN
|3,95
|58.942.784
|% 1,28
|
|ECILC
|5,10
|53.921.294
|% 3,45
|
|ALKIM
|15,75
|49.585.678
|% 8,70
|
|VAKBN
|4,63
|40.182.292
|% 1,31
|
|HALKB
|5,38
|31.142.932
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,19
|27.489.206
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,95
|58.942.784
|% 1,28
|
|ODAS
|1,83
|21.385.241
|% 1,10
|
|ECILC
|5,10
|53.921.294
|% 3,45
|
|IHLAS
|0,68
|6.894.464
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6299
|8,6732
|% -0,77
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8624
|1,8717
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|2,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.522
|-15,40
|
|Tam
|2.544
|2.588
|-15,80
|
|Yarım
|1.241
|1.265
|-7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,23
|