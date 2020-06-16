***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2020 12:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851346
BIST
13:13111.229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.673,13
|Açılış
|: 110.815
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|Önceki Kapanış
|: 109.556
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111.298
En Düşük
110.706
13:136,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,8590
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|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8424
En Düşük
6,7909
13:137,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7100
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7,7586
En Düşük
7,6789
13:13380,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,20
|Açılış
|: 380,68
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|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,85
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|70.090.710
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.652.655
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|72.802.178
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.009.606
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.348.584
|% -6,24
|
|ASELS
|32,48
|594.433.875
|% 1,56
|
|GSRAY
|3,38
|573.597.918
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,96
|489.346.413
|% 2,62
|
|GARAN
|8,20
|433.025.195
|% 1,74
|
|KARSN
|2,41
|412.016.346
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|489.346.413
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|412.016.346
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,38
|573.597.918
|% 2,74
|
|ODAS
|2,15
|349.171.807
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,62
|235.279.892
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6305
|8,6738
|% 0,66
|
|Frank
|7,1936
|7,2370
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,92
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.540
|2.557
|5,10
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|0,68
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