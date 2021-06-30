***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2021 12:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945030
BIST
14:281.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,62
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:288,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:2810,3296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0680
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:28491,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,15
|Açılış
|: 491,41
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:28
|FADE
|22,44
|57.104.927
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.728.655
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.767.266
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.980.454
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.289.265
|% -10,00
|
|OZRDN
|10,01
|21.714.593
|% -8,58
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|11.062.448
|% -6,53
|
|GARAN
|8,35
|902.434.707
|% 1,21
|
|THYAO
|13,45
|596.275.300
|% 0,45
|
|KUTPO
|62,75
|452.766.835
|% 5,02
|
|SASA
|27,66
|285.588.031
|% -2,19
|
|KOZAL
|118,20
|274.065.039
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,90
|223.630.771
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|902.434.707
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,17
|221.010.213
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|259.146.604
|% -0,38
|
|THYAO
|13,45
|596.275.300
|% 0,45
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6812
|8,6834
|% -0,58
|
|Euro
|10,3242
|10,3296
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,0039
|12,0641
|% -0,40
|
|Frank
|9,3670
|9,4234
|% -0,79
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,57
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,28
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.243
|3.326
|-0,68
|
|Yarım
|1.567
|1.609
|-0,33
|
|Çeyrek
|786
|804
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,84
|