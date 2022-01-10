***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2022 15:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991736
BIST
14:542.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5413,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0780
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8891
En Düşük
13,6904
14:5415,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0309
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:54801,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,01
|Açılış
|: 801,31
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:54
|INTEM
|118,80
|26.507.704
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.283
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.985.389
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,16
|201.936.706
|% -8,47
|
|LIDFA
|4,41
|53.350.079
|% -7,35
|
|IHAAS
|9,97
|3.223.840
|% -5,05
|
|SANEL
|6,48
|6.496.477
|% -4,71
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,74
|2.948.040.783
|% 7,22
|
|GARAN
|11,83
|1.759.929.079
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.512.662.078
|% 1,90
|
|SISE
|15,13
|1.216.799.982
|% 1,82
|
|EREGL
|30,94
|1.183.382.404
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,76
|1.055.293.593
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|588.501.831
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.759.929.079
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.512.662.078
|% 1,90
|
|THYAO
|26,74
|2.948.040.783
|% 7,22
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8623
|13,8844
|% 0,56
|
|Euro
|15,6703
|15,7562
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7394
|18,8334
|% 0,14
|
|Frank
|14,9480
|15,0380
|% -0,18
|
|Riyal
|3,6737
|3,6921
|% 0,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|
Seans Raporu
14:54
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15:08XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 21, 574.00 milyon TL de
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15:07TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 958, 406 adet işlem
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15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem
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15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem