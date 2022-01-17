***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.01.2022 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994597
BIST
10:442.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,72
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:4413,4723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0469
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:4415,3975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0305
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:44787,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,26
|Açılış
|: 787,41
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler10:44
|AYCES
|69,00
|3.554.563
|% 9,96
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|383,00
|23.998.779
|% 9,24
|
|TETMT
|425,60
|17.762.130
|% 8,90
|
|ERCB
|51,30
|5.069.821
|% -5,87
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|DARDL
|3,72
|56.980.421
|% -4,37
|
|DOBUR
|106,60
|2.372.963
|% -3,09
|
|AKFGY
|8,59
|10.759.742
|% -3,05
|
|GARAN
|12,00
|687.221.626
|% 1,18
|
|KRDMD
|13,05
|479.680.998
|% -1,21
|
|HALKB
|5,56
|475.598.835
|% 7,96
|
|AKBNK
|7,61
|455.487.501
|% 1,33
|
|EREGL
|30,90
|398.182.304
|% -1,84
|
|HALKB
|5,56
|475.598.835
|% 7,96
|
|EKGYO
|2,47
|209.045.320
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,97
|312.880.932
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,06
|284.985.421
|% 4,64
|
|AKBNK
|7,61
|455.487.501
|% 1,33
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4473
|13,4723
|% -0,35
|
|Euro
|15,3744
|15,3975
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,3367
|18,4287
|% -0,55
|
|Frank
|14,6439
|14,7321
|% -0,63
|
|Riyal
|3,5704
|3,5883
|% -0,60
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|5,52
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,50
|