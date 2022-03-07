***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.03.2022 14:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007770
BIST
14:311.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,29
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:3114,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1816
|Açılış
|: 14,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3982
En Düşük
14,1994
14:3115,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0604
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
14:31922,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 23,75
|Açılış
|: 922,99
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MERKO
|3,42
|22.531.032
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|67.273.100
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.238.876
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.133.377
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.147.467
|% 9,90
|
|SANEL
|8,01
|5.883.872
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.150.806
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.456.113
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.102.939
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.328.813
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,60
|2.170.987.507
|% 0,59
|
|EREGL
|34,10
|1.341.505.736
|% 0,29
|
|THYAO
|24,70
|1.242.404.240
|% -2,37
|
|GARAN
|11,75
|1.061.696.368
|% -0,84
|
|ASELS
|24,28
|1.043.703.788
|% 0,33
|
|ODAS
|1,36
|245.795.220
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|480.782.173
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,60
|2.170.987.507
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,04
|225.270.409
|% 0,00
|
|PETKM
|8,09
|759.074.787
|% 1,12
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3871
|14,3940
|% 1,26
|
|Euro
|15,6050
|15,6417
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8587
|18,9533
|% 0,44
|
|Frank
|15,4702
|15,5634
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8203
|3,8394
|% 1,14
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,30
|
|Altın Gr.
|924
|924
|24,66
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|167,00
|
|Tam
|6.103
|6.257
|171,24
|
|Yarım
|2.950
|3.027
|82,84
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|41,42
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,33
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,86
|
Seans Raporu
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