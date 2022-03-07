***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.03.2022 14:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007776
BIST
14:301.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -18,65
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:3014,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1816
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3982
En Düşük
14,1994
14:3015,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0604
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
14:30922,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 22,77
|Açılış
|: 922,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:30
|MERKO
|3,42
|22.646.159
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.238.876
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.136.917
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.147.467
|% 9,90
|
|PETUN
|24,24
|67.346.675
|% 9,88
|
|SANEL
|8,01
|5.900.333
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.152.288
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.461.623
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.109.759
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.378.908
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,60
|2.174.273.401
|% 0,59
|
|EREGL
|34,08
|1.347.781.550
|% 0,24
|
|THYAO
|24,72
|1.267.055.719
|% -2,29
|
|GARAN
|11,74
|1.062.526.074
|% -0,93
|
|ASELS
|24,26
|1.046.085.175
|% 0,25
|
|ODAS
|1,36
|246.447.222
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|481.195.132
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,60
|2.174.273.401
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,03
|225.277.574
|% -0,49
|
|PETKM
|8,08
|760.195.984
|% 1,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,71
|
|Altın Gr.
|923
|923
|23,41
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.224
|166,00
|
|Tam
|6.097
|6.251
|164,85
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|79,75
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|39,87
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,28
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,93
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45NIBAS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 826 adet işlem
-
14:44USAK
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 549, 454 adet işlem
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 08 kaybederek (% -0.89 ) 1, 786
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, PETUN, ULUUN, MERKO, FADE, SELVA
-
14:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, AVHOL, GWIND, MARTI, USAK