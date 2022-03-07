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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

07.03.2022 14:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007776


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 3,42 22.646.159 % 9,97  
SELVA 18,76 27.238.876 % 9,96  
ULUUN 8,10 143.136.917 % 9,91  
FADE 6,44 34.147.467 % 9,90  
PETUN 24,24 67.346.675 % 9,88  
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Euro 15,5992 15,6364 % 0,39  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.990 22,71  
Altın Gr. 923 923 23,41  
Cumhuriyet 6.131 6.224 166,00  
Tam 6.097 6.251 164,85  
Yarım 2.947 3.024 79,75  
Çeyrek 1.478 1.512 39,87  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,26  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 0,28  
B. Petrol 125 125 6,93  
Seans Raporu 14:30
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