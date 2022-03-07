***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.03.2022 15:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007844
BIST
15:241.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:2414,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1345
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:2415,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1380
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7140
En Düşük
15,4420
15:24917,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 17,77
|Açılış
|: 917,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MERKO
|3,42
|27.876.593
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.608.579
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|153.240.443
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.380.833
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|7.835.516
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|20.995.751
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.194.244
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.231.223
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.787.381
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,82
|2.577.238.566
|% 2,22
|
|THYAO
|25,16
|1.722.238.636
|% -0,55
|
|EREGL
|34,22
|1.546.897.069
|% 0,65
|
|GARAN
|11,77
|1.177.170.945
|% -0,68
|
|ASELS
|24,30
|1.137.007.937
|% 0,41
|
|KRDMD
|13,82
|2.577.238.566
|% 2,22
|
|ODAS
|1,35
|249.867.477
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,98
|524.892.434
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,05
|245.680.719
|% 0,49
|
|YKBNK
|3,63
|382.501.698
|% -0,55
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3380
|14,3487
|% 0,95
|
|Euro
|15,6749
|15,7140
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,9036
|18,9984
|% 0,68
|
|Frank
|15,4727
|15,5659
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8184
|3,8376
|% 1,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,83
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,77
|
|Cumhuriyet
|6.113
|6.205
|147,00
|
|Tam
|6.072
|6.225
|139,45
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|67,46
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,73
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,20
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,48
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
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15:39AVTUR
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 130 adet işlem
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15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 36 kaybederek (% -0.28 ) 2, 231
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15:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, DOHOL
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15:38XU100
Endeks 1, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 20, 188.00 milyon TL de
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15:38EUHOL
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 085, 746 adet işlem