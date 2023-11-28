***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.11.2023 15:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220542
BIST
'
16:568.077
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5628,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5631,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:561.879,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.879,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:56
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9171
|28,9233
|% 0,06
|
|Euro
|31,7489
|31,7611
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,4515
|36,6343
|% 0,22
|
|Frank
|32,7691
|32,9665
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|925,52
|929,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,24
|1.065,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,12
|80,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,78
|2.019,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, KSTUR, ORCAY, LIDER
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17:11
BSOKE, ICBCT, YESIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:11
AYES, YONGA, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında