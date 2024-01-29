***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.01.2024 15:27
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243267
BIST
'
17:398.467
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 120,55
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:3930,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2531
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:3932,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1149
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:391.978,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,86
|Açılış
|: 1.978,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.227.778
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|71.525.094
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,34
|117.210.993
|% -7,95
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|112,00
|118.249.368
|% -5,00
|
|YGYO
|4,58
|47.479.608
|% -4,78
|
|THYAO
|274,25
|13.645.867.590
|% 5,48
|
|TUPRS
|152,80
|4.338.033.721
|% 3,52
|
|PGSUS
|761,50
|3.589.644.979
|% 2,15
|
|EREGL
|43,66
|3.478.462.736
|% 0,83
|
|ASELS
|50,90
|3.427.400.622
|% 3,50
|
|EKGYO
|10,21
|3.022.519.626
|% -0,78
|
|ZOREN
|4,72
|1.191.257.587
|% 4,66
|
|TSPOR
|1,58
|244.718.210
|% -2,71
|
|YKBNK
|21,18
|2.871.586.108
|% -2,67
|
|AKFGY
|2,05
|255.389.300
|% -1,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3471
|30,3530
|% 0,84
|
|Euro
|32,8120
|32,8249
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,3692
|38,5616
|% 0,66
|
|Frank
|34,9693
|35,1800
|% 0,79
|
|Riyal
|8,0692
|8,1097
|% 0,84
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|921,17
|924,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,18
|973,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,36
|82,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,76
|2.024,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:39
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
-
17:51
ADEL, EDIP, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
VRGYO, KFEIN, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 463 adet işlem