***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.03.2020 17:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830790
BIST
17:2985.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -50,12
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:296,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0449
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:297,0530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
17:29311,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,05
|Açılış
|: 311,77
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,08
|38.411.957
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|210.707.690
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|523.139
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.292.620
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.934.278
|% 9,94
|
|LKMNH
|4,25
|892.385
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|17.059.521
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.343.730
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|120.142.704
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|GARAN
|7,74
|872.986.241
|% -3,25
|
|ASELS
|21,30
|756.508.453
|% -2,02
|
|THYAO
|7,97
|651.187.789
|% 0,89
|
|YKBNK
|1,93
|390.110.394
|% -2,53
|
|ISFIN
|2,86
|210.707.690
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,93
|390.110.394
|% -2,53
|
|GARAN
|7,74
|872.986.241
|% -3,25
|
|ODAS
|1,19
|114.157.887
|% -0,83
|
|ISGYO
|1,33
|120.848.564
|% 6,40
|
|IHLGM
|0,75
|70.125.648
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5826
|7,6206
|% 0,92
|
|Frank
|6,6665
|6,7067
|% 0,00
|
|Riyal
|1,7300
|1,7387
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|3,81
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,12
|12,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|0,04
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|0,92
|