***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2020 11:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836355
BIST
11:1292.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 226,70
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:126,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7933
En Düşük
6,7523
11:127,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:12360,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,69
|Açılış
|: 360,20
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.014.441
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|39.637.397
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.931.685
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,54
|275.557.468
|% 0,10
|
|ASELS
|24,52
|269.706.826
|% 0,49
|
|PGSUS
|41,24
|253.310.582
|% 2,38
|
|GARAN
|7,81
|186.752.994
|% 0,00
|
|SASA
|8,87
|155.601.949
|% -0,78
|
|GSRAY
|2,32
|96.172.285
|% -0,85
|
|IHLGM
|1,04
|40.532.561
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,42
|123.902.452
|% 1,48
|
|TRGYO
|2,34
|73.160.925
|% 3,08
|
|THYAO
|9,54
|275.557.468
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3327
|8,3745
|% 0,15
|
|Frank
|6,9559
|6,9978
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8003
|1,8094
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,88
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,34
|32,34
|0,47
|
Seans Raporu
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11:24XU030
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