***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.05.2020 08:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844287
BIST
09:5597.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 159,19
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
97.951
En Düşük
97.926
09:557,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0543
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
09:557,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
09:55383,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,23
|Açılış
|: 383,80
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,01
|6.075.441
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,01
|6.075.441
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6294
|8,6727
|% -0,78
|
|Frank
|7,1935
|7,2369
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8639
|1,8733
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|2,02
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.522
|-15,40
|
|Tam
|2.544
|2.588
|-15,80
|
|Yarım
|1.241
|1.265
|-7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|29,89
|29,89
|0,26
|