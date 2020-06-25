***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2020 15:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852890
BIST
15:37114.162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -286,92
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:376,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
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6,8599
En Düşük
6,8301
15:377,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7264
En Düşük
7,6676
15:37387,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,17
|Açılış
|: 387,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|ORGE
|6,34
|101.290.017
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|AYEN
|4,83
|249.771.475
|% 9,52
|
|BASCM
|3,85
|378.121
|% 6,65
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|144.758.448
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|65.136.734
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,40
|948.473.050
|% -6,38
|
|GARAN
|8,21
|825.022.221
|% 0,24
|
|HALKB
|6,31
|726.023.145
|% 2,94
|
|KRDMD
|3,05
|698.675.596
|% -2,87
|
|VAKBN
|5,12
|594.378.453
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,52
|582.332.414
|% 6,29
|
|IEYHO
|0,93
|316.294.234
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,90
|456.617.177
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|698.675.596
|% -2,87
|
|GUSGR
|4,40
|948.473.050
|% -6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4951
|8,5377
|% 0,12
|
|Frank
|7,1867
|7,2300
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,55
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.528
|-7,70
|
|Tam
|2.582
|2.594
|-5,90
|
|Yarım
|1.254
|1.269
|-2,90
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,53
|