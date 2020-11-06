***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.11.2020 12:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886569
BIST
12:131.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:138,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1310,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1057
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0712
En Düşük
9,9273
12:13531,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,10
|Açılış
|: 531,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:11
|MERKO
|13,02
|181.200.518
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.391.273
|% -9,86
|
|TSKB
|2,16
|465.721.605
|% 1,89
|
|GARAN
|6,94
|443.682.013
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|420.471.136
|% 2,41
|
|ODAS
|3,53
|345.557.484
|% -1,67
|
|SISE
|6,59
|297.890.902
|% -0,60
|
|TSKB
|2,16
|465.721.605
|% 1,89
|
|KRDMD
|3,40
|420.471.136
|% 2,41
|
|ODAS
|3,53
|345.557.484
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,86
|173.915.146
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,78
|151.819.103
|% 0,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4915
|8,5004
|% 1,00
|
|Euro
|10,0617
|10,0728
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,0964
|11,1520
|% 0,61
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2561
|2,2674
|% 0,85
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-3,54
|
|Altın Gr.
|530
|531
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,04
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,46
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:23MARKA
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 471, 881 adet işlem
-
12:19PINSU
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 969 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.36 ) 1, 062
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MERKO, RODRG, ARTI, YAPRK, AVHOL
-
12:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, EUKYO, DARDL, EUYO, ETYAT