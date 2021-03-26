***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.03.2021 16:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921022
BIST
17:021.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,82
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.359
17:028,0097
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BJKAS
|6,93
|595.791.534
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.107.385
|% 9,99
|
|GARFA
|14,57
|8.144.110
|% 9,96
|
|IZFAS
|9,73
|20.114.943
|% 9,94
|
|AVOD
|9,49
|665.964.321
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|52.259.037
|% -7,14
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|GARAN
|6,90
|2.617.612.999
|% -1,29
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|VESTL
|38,14
|975.645.179
|% 2,80
|
|SISE
|7,32
|867.370.396
|% 1,39
|
|SASA
|44,94
|741.467.773
|% -0,93
|
|KRDMD
|6,70
|716.634.929
|% 3,72
|
|GARAN
|6,90
|2.617.612.999
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,18
|209.961.036
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,77
|644.699.729
|% 5,60
|
|YKBNK
|2,18
|330.459.175
|% 0,93
|
|TSKB
|1,39
|202.844.483
|% 0,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0050
|8,0097
|% 0,88
|
|Euro
|9,4507
|9,4681
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,0334
|11,0887
|% 1,57
|
|Frank
|8,4918
|8,5430
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1327
|2,1434
|% 1,11
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,99
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|5,90
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,85
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|2,08
|