***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.03.2021 16:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921024
BIST
17:081.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,04
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:088,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:089,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1059
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:08445,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,09
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BJKAS
|6,93
|595.869.642
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.143.904
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.121.674
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.282.758
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.441.354
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.772.756
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.664.875.535
|% -1,00
|
|VESTL
|37,60
|1.004.715.834
|% 1,35
|
|SISE
|7,38
|884.786.723
|% 2,22
|
|SASA
|45,04
|752.307.602
|% -0,71
|
|KRDMD
|6,72
|733.437.638
|% 4,02
|
|GARAN
|6,92
|2.664.875.535
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,84
|671.551.412
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|210.526.609
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,18
|332.000.651
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|203.444.921
|% 0,72
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0082
|8,0121
|% 0,91
|
|Euro
|9,4512
|9,4615
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,0175
|11,0728
|% 1,42
|
|Frank
|8,4798
|8,5309
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1290
|2,1397
|% 0,94
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|6,45
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|3,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|2,03
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK
-
17:17XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de