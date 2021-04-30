***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.04.2021 14:47
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933323
BIST
16:021.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:028,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
16:0210,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0530
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
16:02470,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,94
|Açılış
|: 470,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:02
|FORMT
|1,32
|14.276.847
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.545.357
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.481.867
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.874.823
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|104.241.401
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,30
|1.047.554.802
|% 5,44
|
|EREGL
|19,14
|774.452.491
|% -0,62
|
|PETKM
|6,72
|690.707.657
|% 0,30
|
|THYAO
|12,14
|646.622.768
|% 1,34
|
|GARAN
|7,23
|567.344.372
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|205.459.119
|% -0,55
|
|PETKM
|6,72
|690.707.657
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,11
|211.933.467
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|567.344.372
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|326.091.628
|% 4,04
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2682
|8,2751
|% 0,88
|
|Euro
|10,0005
|10,0168
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4307
|11,4880
|% 0,28
|
|Frank
|9,0406
|9,0951
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1965
|2,2075
|% 0,76
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|