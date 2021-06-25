***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2021 15:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944133
BIST
17:281.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,75
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.396
17:288,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7512
En Düşük
8,6753
17:2810,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0643
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4730
En Düşük
10,3652
17:28501,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,47
|Açılış
|: 501,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,18
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:28
|RYSAS
|4,18
|38.846.025
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.939.006
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|21.285.992
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.391.395
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.685.437
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.514.904
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.666.121
|% -9,86
|
|BERA
|12,94
|165.829.561
|% -8,16
|
|VAKFN
|11,85
|352.837.364
|% -7,28
|
|THYAO
|14,37
|615.295.879
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,83
|560.397.917
|% 1,79
|
|GARAN
|8,29
|502.992.218
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,09
|405.815.484
|% -1,42
|
|EREGL
|18,23
|375.274.741
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,09
|405.815.484
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,22
|275.808.583
|% -1,33
|
|KRDMD
|6,83
|560.397.917
|% 1,79
|
|GARAN
|8,29
|502.992.218
|% -0,60
|
|PETKM
|5,44
|315.009.989
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7415
|8,7443
|% 0,41
|
|Euro
|10,4635
|10,4702
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1155
|12,1763
|% 0,21
|
|Frank
|9,4925
|9,5497
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|-0,17
|
Seans Raporu
17:28
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17:38VKFYO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 859, 810 adet işlem
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 56 kaybederek (% -1.02 ) 1, 507
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17:37
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17:37XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 8, 601.00 milyon TL de
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17:37GLRYH
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 987, 485 adet işlem