***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2021 12:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944422
BIST
12:001.391
En Yüksek
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En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TKURU
|246,40
|5.349.177
|% 10,00
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|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
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|VANGD
|5,29
|4.199.683
|% 9,98
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|YAPRK
|35,48
|2.133.799
|% 9,98
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|ERBOS
|114,90
|148.945.675
|% 9,95
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|CEOEM
|10,94
|14.440.339
|% -9,96
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|SAMAT
|5,27
|11.388.472
|% -9,91
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|INFO
|3,82
|3.787.605
|% -8,17
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|METUR
|6,28
|43.350.695
|% -7,37
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
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|GARAN
|8,26
|452.585.050
|% 0,73
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|THYAO
|14,15
|369.333.692
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,01
|360.541.286
|% -1,95
|
|SASA
|30,00
|316.765.815
|% 2,32
|
|KRDMD
|6,77
|210.283.325
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,01
|360.541.286
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,20
|143.731.496
|% -0,45
|
|GARAN
|8,26
|452.585.050
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,77
|210.283.325
|% -0,59
|
|AKBNK
|5,42
|156.644.593
|% 1,50
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7269
|8,7290
|% -0,40
|
|Euro
|10,4209
|10,4267
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,1176
|12,1783
|% -0,12
|
|Frank
|9,4705
|9,5276
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3203
|2,3319
|% -0,41
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,52
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-16,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-17,99
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-8,70
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
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|B. Petrol
|75,17
|75,17
|-0,19
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