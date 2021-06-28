***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2021 12:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944423
BIST
13:361.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,88
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
13:368,7373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:3610,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0306
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:36499,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,67
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TKURU
|246,40
|5.720.009
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.700.698
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.453.005
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.958.633
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.643.899
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.715.286
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,21
|54.574.499
|% -8,41
|
|INFO
|3,86
|8.744.263
|% -7,21
|
|GARAN
|8,20
|653.116.482
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|609.070.381
|% -4,88
|
|THYAO
|14,01
|502.260.018
|% -1,89
|
|SASA
|28,98
|407.477.785
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,67
|261.826.400
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,95
|609.070.381
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|243.018.182
|% -1,36
|
|GARAN
|8,20
|653.116.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,35
|248.089.790
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,08
|44.783.600
|% -1,82
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7345
|8,7373
|% -0,31
|
|Euro
|10,4296
|10,4359
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1172
|12,1780
|% -0,12
|
|Frank
|9,4796
|9,5367
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3224
|2,3341
|% -0,32
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,49
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,21
|