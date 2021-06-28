***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2021 12:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944426
BIST
11:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:598,7288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0355
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:5910,4251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0414
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:59499,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,57
|Açılış
|: 499,50
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TKURU
|246,40
|5.349.177
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.183.591
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.133.763
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|148.939.355
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.438.621
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.383.207
|% -9,91
|
|INFO
|3,84
|3.689.033
|% -7,69
|
|METUR
|6,26
|43.045.369
|% -7,67
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,25
|450.005.727
|% 0,61
|
|THYAO
|14,14
|367.231.977
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,01
|359.942.472
|% -1,95
|
|SASA
|29,96
|315.667.465
|% 2,18
|
|KRDMD
|6,76
|209.774.399
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,01
|359.942.472
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,20
|143.652.569
|% -0,45
|
|GARAN
|8,25
|450.005.727
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,76
|209.774.399
|% -0,73
|
|DOHOL
|2,90
|77.628.658
|% 0,35
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7266
|8,7288
|% -0,41
|
|Euro
|10,4196
|10,4251
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,1282
|12,1890
|% -0,03
|
|Frank
|9,4793
|9,5364
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3223
|2,3340
|% -0,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,92
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-16,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-17,99
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-8,70
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,21
|
Seans Raporu
11:59
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EKGYO, PETKM
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12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 56 kaybederek (% -0.13 ) 1, 229
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12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, TACTR, YAPRK, ERBOS, VANGD, SELVA
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12:13
ISKUR, DAGI, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:13
BALAT, INFO, CMBTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında