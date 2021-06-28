***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2021 12:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944425
BIST
16:001.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:008,7310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:0010,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0453
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:00498,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,14
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ATATP
|26,40
|47.763.202
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.168.211
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.832.219
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.742.139
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.075.800
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.938.191
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.721.235
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|838.707.647
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,95
|773.540.858
|% -4,88
|
|THYAO
|14,07
|693.459.805
|% -1,47
|
|SASA
|29,14
|485.328.913
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,68
|402.670.322
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|773.540.858
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|339.208.568
|% -1,81
|
|GARAN
|8,19
|838.707.647
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,34
|352.759.328
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,08
|68.662.468
|% -1,82
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7290
|8,7310
|% -0,38
|
|Euro
|10,4119
|10,4212
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0959
|12,1566
|% -0,30
|
|Frank
|9,4447
|9,5016
|% -0,76
|
|Riyal
|2,3197
|2,3313
|% -0,44
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,13
|
Seans Raporu
16:00
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16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, EREGL
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16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 15 kaybederek (% -0.58 ) 1, 224
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, ATATP, TACTR, YESIL, ERBOS, DAGHL, SERVE, YAPRK, SELVA, TKURU
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16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAMAT, METUR, DENGE, CEOEM
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