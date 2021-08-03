***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.08.2021 14:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954391
BIST
15:511.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:518,4071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:5110,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0783
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:51490,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,46
|Açılış
|: 490,19
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,36
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IDGYO
|3,63
|11.662.976
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.052.627
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|36.305.998
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.446.354
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.582.152
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.761.133
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,46
|147.216.955
|% -6,52
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,44
|9.291.916
|% -5,41
|
|GARAN
|8,71
|1.115.981.526
|% 1,87
|
|EREGL
|20,00
|771.743.256
|% 1,52
|
|SISE
|7,77
|755.390.530
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,43
|607.806.940
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|475.295.261
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|607.806.940
|% 0,41
|
|GARAN
|8,71
|1.115.981.526
|% 1,87
|
|ODAS
|1,32
|138.931.829
|% 0,76
|
|KARSN
|4,07
|407.070.941
|% -1,21
|
|SISE
|7,77
|755.390.530
|% 0,65
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4048
|8,4071
|% 0,71
|
|Euro
|9,9951
|10,0014
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,6797
|11,7383
|% 1,06
|
|Frank
|9,2820
|9,3380
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2375
|2,2487
|% 0,83
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,19
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|18,50
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,95
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,05
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|-1,23
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:02DGGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 342 adet işlem
-
16:01DAGI
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 727, 670 adet işlem
-
15:59XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 10, 280.00 milyon TL de
-
15:57KRSTL
Yüzde 5.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 567, 291 adet işlem
-
15:56EMKEL
Yüzde 6.10 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 654, 026 adet işlem