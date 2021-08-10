***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.08.2021 09:40
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956701
BIST
12:011.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:018,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:0110,1434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
12:01481,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,12
|Açılış
|: 481,31
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:00
|RODRG
|17,84
|1.755.527
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.762.004
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.738.366
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.607.945
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|49.072.090
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.736.265
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,47
|101.020.007
|% -9,33
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,19
|28.140.803
|% -8,91
|
|SISE
|8,41
|653.488.750
|% 2,81
|
|EREGL
|19,73
|579.674.239
|% -3,85
|
|GENIL
|15,45
|536.305.924
|% 8,04
|
|GARAN
|9,10
|373.023.256
|% -0,44
|
|KOZAL
|107,40
|240.243.136
|% 0,94
|
|SISE
|8,41
|653.488.750
|% 2,81
|
|GARAN
|9,10
|373.023.256
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,85
|73.738.484
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,46
|89.823.491
|% 0,82
|
|GENIL
|15,45
|536.305.924
|% 8,04
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6368
|8,6398
|% 0,02
|
|Euro
|10,1355
|10,1415
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9488
|12,0087
|% 0,25
|
|Frank
|9,3476
|9,4039
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2980
|2,3095
|% 0,12
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,10
|
|Altın Gr.
|481
|481
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-6,36
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-3,08
|
|Çeyrek
|772
|790
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|1,18
|
Seans Raporu
12:00
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12:15EDATA
Yüzde 6.42 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 706 adet işlem
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12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 55 artarak (% 0.12 ) 1, 266
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12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, UFUK, EDIP, RODRG, PENTA
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12:14
KTSKR, FMIZP, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:14
AKCNS, BRISA, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında