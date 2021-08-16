***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2021 14:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958243
BIST
13:511.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
13:518,4728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0443
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4447
13:519,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0606
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9609
13:51483,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,11
|Açılış
|: 483,41
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,11
BIST En Aktif Hisseler13:51
|VKING
|8,36
|1.805.668
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.460.955
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|350.321
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|410.475
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|372.093
|% 9,97
|
|KGYO
|7,06
|15.316.992
|% -8,90
|
|DAGI
|3,95
|71.684.148
|% -7,06
|
|MARKA
|4,85
|3.087.991
|% -6,73
|
|DOBUR
|20,14
|1.587.195
|% -4,00
|
|SELGD
|5,90
|4.930.772
|% -3,75
|
|GARAN
|9,47
|1.032.683.881
|% 2,16
|
|THYAO
|12,60
|544.614.624
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,68
|488.966.017
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,57
|431.213.778
|% 3,21
|
|ISCTR
|5,58
|335.233.180
|% 3,14
|
|YKBNK
|2,57
|431.213.778
|% 3,21
|
|GARAN
|9,47
|1.032.683.881
|% 2,16
|
|ODAS
|1,38
|131.092.890
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,68
|488.966.017
|% 3,65
|
|ISCTR
|5,58
|335.233.180
|% 3,14
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4678
|8,4707
|% -0,54
|
|Euro
|9,9818
|9,9864
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,7067
|11,7654
|% -0,58
|
|Frank
|9,2299
|9,2855
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2513
|2,2626
|% -0,58
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,36
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-26,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|-27,05
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-13,08
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,54
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|-0,80
|