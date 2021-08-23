***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2021 15:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960012
BIST
17:071.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:078,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:079,9306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:07490,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,43
|Açılış
|: 490,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BRYAT
|436,70
|208.071.959
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.129.883
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|62.584.387
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.238.836
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,83
|13.445.177
|% -6,36
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.220.944.172
|% 1,92
|
|SISE
|8,97
|747.694.558
|% 3,10
|
|THYAO
|12,47
|706.301.333
|% 1,71
|
|SASA
|28,04
|635.073.345
|% 0,50
|
|BRLSM
|11,01
|576.129.883
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,58
|236.684.655
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|747.694.558
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.659.059
|% 1,62
|
|PETKM
|6,03
|404.493.618
|% 1,34
|
|THYAO
|12,47
|706.301.333
|% 1,71
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4610
|8,4626
|% -0,26
|
|Euro
|9,9260
|9,9306
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,5544
|11,6124
|% 0,27
|
|Frank
|9,2137
|9,2692
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2500
|2,2613
|% -0,25
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,21
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|2,91
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21VANGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 648, 462 adet işlem
-
17:19ALCAR
Yüzde 9.71 oranında artışla 323.00 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 190 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 78 artarak (% 1.33 ) 1, 578
-
17:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, TRKCM
-
17:18XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 11, 285.00 milyon TL de