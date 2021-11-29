***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979998
BIST
12:371.781
En Yüksek
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739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KTSKR
|31,24
|45.506.316
|% 10,00
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|RAYSG
|15,07
|7.167.179
|% 10,00
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|PRKAB
|87,00
|175.086.478
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.165.636
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.483.949
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
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|BJKAS
|5,37
|47.297.796
|% -6,77
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|DERIM
|7,89
|5.603.669
|% -6,29
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|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
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|THYAO
|17,08
|1.432.954.132
|% 0,53
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|GARAN
|11,42
|625.070.697
|% -0,17
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|SISE
|12,05
|608.455.183
|% 0,92
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|YKBNK
|3,15
|553.853.023
|% -1,25
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|ASELS
|21,46
|458.886.713
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,15
|553.853.023
|% -1,25
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|EKGYO
|2,26
|287.538.947
|% 1,80
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|THYAO
|17,08
|1.432.954.132
|% 0,53
|
|ODAS
|1,52
|107.487.385
|% -1,30
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|GARAN
|11,42
|625.070.697
|% -0,17
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|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,5792
|12,5816
|% 1,72
|
|Euro
|14,2084
|14,2342
|% 1,61
|
|Sterlin
|16,7677
|16,8518
|% 1,80
|
|Frank
|13,5843
|13,6662
|% 1,76
|
|Riyal
|3,3488
|3,3656
|% 1,87
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,64
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,21
|
|Cumhuriyet
|4.811
|4.884
|130,00
|
|Tam
|4.788
|4.909
|130,73
|
|Yarım
|2.314
|2.375
|63,24
|
|Çeyrek
|1.161
|1.187
|31,62
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,29
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|B. Petrol
|75,10
|75,10
|3,51
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