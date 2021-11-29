***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980002
BIST
12:111.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
12:1112,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,2472
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
12:1114,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2345
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
12:11729,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 16,72
|Açılış
|: 729,77
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:11
|KTSKR
|31,24
|45.018.534
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.091.286
|% 10,00
|
|RALYH
|19,61
|14.154.360
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|SERVE
|15,00
|135.000
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.311.477
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,36
|44.023.360
|% -6,94
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|KZBGY
|26,60
|4.991.757
|% -5,00
|
|THYAO
|16,97
|1.368.825.928
|% -0,12
|
|SISE
|12,07
|576.366.079
|% 1,09
|
|GARAN
|11,39
|520.389.604
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,15
|515.102.631
|% -1,25
|
|KRDMD
|8,61
|409.084.755
|% -0,12
|
|YKBNK
|3,15
|515.102.631
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|284.193.731
|% 1,35
|
|THYAO
|16,97
|1.368.825.928
|% -0,12
|
|ODAS
|1,51
|105.551.603
|% -1,95
|
|TSKB
|1,47
|73.920.094
|% 0,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6241
|12,6325
|% 2,13
|
|Euro
|14,2550
|14,2663
|% 1,84
|
|Sterlin
|16,7884
|16,8726
|% 1,92
|
|Frank
|13,5770
|13,6588
|% 1,70
|
|Riyal
|3,3528
|3,3696
|% 1,99
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,40
|
|Altın Gr.
|730
|730
|16,66
|
|Cumhuriyet
|4.789
|4.861
|107,00
|
|Tam
|4.787
|4.908
|129,88
|
|Yarım
|2.314
|2.374
|62,83
|
|Çeyrek
|1.160
|1.187
|31,41
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|3,34
|
Seans Raporu
12:11
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12:25DURDO
Yüzde 8.63 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 071, 984 adet işlem
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12:23XU100
Endeks 1, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 9, 684.00 milyon TL de
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12:23RTALB
Yüzde 6.54 oranında artışla 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 919, 354 adet işlem
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12:20KONKA
Yüzde 6.81 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 557, 911 adet işlem
-
12:19INTEM
Yüzde 9.96 oranında artışla 50.45 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 725 adet işlem