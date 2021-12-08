***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.12.2021 20:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982198
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
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2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1686
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
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13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,3278
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3700
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15,6213
En Düşük
15,1751
18:05782,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 8,47
|Açılış
|: 782,88
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|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6572
|13,6587
|% 1,25
|
|Euro
|15,4940
|15,5449
|% 2,15
|
|Sterlin
|18,0231
|18,1135
|% 1,19
|
|Frank
|14,7684
|14,8574
|% 1,65
|
|Riyal
|3,6289
|3,6471
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-1,35
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,51
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,58
|