***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2022 15:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988624
BIST
15:261.971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 44,54
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:2613,3906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3223
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:2615,1128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3110
|Açılış
|: 15,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:26773,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 14,03
|Açılış
|: 773,18
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BFREN
|1.192,40
|44.108.888
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.121.361
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|127.672.017
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,80
|67.381.582
|% -5,08
|
|KUYAS
|5,34
|16.306.638
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|23,10
|1.892.296.712
|% 5,77
|
|EREGL
|30,14
|1.370.992.418
|% 3,08
|
|GARAN
|11,50
|1.349.859.254
|% 0,35
|
|SASA
|55,95
|1.234.886.176
|% 5,07
|
|SISE
|14,27
|923.905.550
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,48
|680.914.329
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,28
|352.201.841
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.349.859.254
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|58.458.161
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|68.551.566
|% -1,32
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3633
|13,3906
|% 2,47
|
|Euro
|15,0788
|15,1128
|% 2,10
|
|Sterlin
|17,9594
|18,0495
|% 2,07
|
|Frank
|14,4833
|14,5706
|% 2,01
|
|Riyal
|3,5454
|3,5632
|% 1,93
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-1,84
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,19
|
|Cumhuriyet
|5.148
|5.226
|66,00
|
|Tam
|5.118
|5.252
|64,52
|
|Yarım
|2.474
|2.540
|31,21
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,61
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|0,14
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41IHEVA
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 626, 915 adet işlem
-
15:40IHAAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 941, 918 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 78 artarak (% 2.45 ) 2, 161
-
15:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
15:38BFREN
Yüzde 9.96 oranında artışla 1, 192.00 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 234 adet işlem