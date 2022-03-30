***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.03.2022 12:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013941
BIST
12:172.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,70
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
12:1714,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0964
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:1716,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1868
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:17905,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,83
|Açılış
|: 905,18
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ULUSE
|103,00
|10.725.644
|% 9,98
|
|PRZMA
|3,94
|2.859.162
|% 9,14
|
|ISFIN
|3,40
|253.837.856
|% 8,97
|
|DESA
|14,40
|17.440.570
|% 7,95
|
|KLNMA
|15,19
|216.245
|% 5,49
|
|CEOEM
|14,34
|90.043.112
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|217,40
|18.294.729
|% -7,45
|
|KAREL
|12,97
|70.984.158
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,72
|22.613.912
|% -6,21
|
|THYAO
|31,38
|1.875.284.197
|% -0,82
|
|ASELS
|24,54
|1.138.283.541
|% 2,59
|
|GARAN
|12,19
|1.114.217.424
|% 0,66
|
|SISE
|15,28
|845.598.997
|% 1,19
|
|PETKM
|9,11
|649.807.004
|% 0,44
|
|YKBNK
|4,08
|543.307.593
|% 2,00
|
|ODAS
|1,66
|210.455.311
|% 1,22
|
|CEMAS
|1,18
|130.161.563
|% 4,42
|
|TSKB
|1,48
|153.856.116
|% 3,50
|
|GARAN
|12,19
|1.114.217.424
|% 0,66
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6598
|14,6674
|% 0,65
|
|Euro
|16,3597
|16,3769
|% 1,18
|
|Sterlin
|19,2176
|19,3139
|% 1,03
|
|Frank
|15,7948
|15,8899
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8975
|3,9170
|% 0,67
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-1,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,76
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.089
|45,00
|
|Tam
|5.973
|6.122
|48,48
|
|Yarım
|2.887
|2.962
|23,45
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|11,73
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,70
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,75
|