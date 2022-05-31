***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.05.2022 16:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033571
BIST
16:072.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,34
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
16:0716,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0116
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
16:0717,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0985
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
16:07974,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 974,77
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MRGYO
|1,54
|22.399.473
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.273.224
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.024.466
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.845.614
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.606.152
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|30.211.849
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|272.983.239
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,15
|24.559.963
|% -5,97
|
|THYAO
|49,28
|5.524.120.905
|% -0,48
|
|TUPRS
|276,10
|2.238.293.188
|% 6,60
|
|SASA
|35,40
|1.568.649.249
|% 3,57
|
|GARAN
|14,64
|1.562.825.948
|% 1,88
|
|KARSN
|7,13
|1.436.973.648
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,77
|751.942.149
|% 2,97
|
|DOHOL
|4,03
|965.984.604
|% 2,03
|
|TSKB
|2,27
|512.677.886
|% 7,58
|
|YKBNK
|4,62
|963.933.809
|% 1,54
|
|KARSN
|7,13
|1.436.973.648
|% -1,93
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3875
|16,3965
|% 0,10
|
|Euro
|17,5408
|17,5612
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,5529
|20,6560
|% -0,54
|
|Frank
|17,0029
|17,1053
|% -0,21
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% 0,18
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-3,75
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.588
|-7,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|-5,52
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|-2,66
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,81
|
Seans Raporu
16:05
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-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 92 artarak (% 0.71 ) 2, 835
-
16:20TUPRS
Yüzde 6.68 oranında artışla 276.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 178, 203 adet işlem
-
16:18AKSA
Yüzde 6.83 oranında artışla 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 953, 354 adet işlem
-
16:17ESCOM
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 800, 984 adet işlem
-
16:16AKSA
Yüzde 7.10 oranında artışla 59.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 571 adet işlem