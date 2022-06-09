***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 13:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036379
BIST
13:392.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -18,15
|Açılış
|: 2.546
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|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.575
En Düşük
2.522
13:3917,2214
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,0843
13:3918,5744
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|Açılış
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En Düşük
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13:391.024,03
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
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1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:39
|EUREN
|19,65
|36.529.389
|% 9,96
|
|FONET
|12,77
|39.584.598
|% 7,40
|
|INVES
|35,84
|27.700.722
|% 6,99
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|DOCO
|1.610,70
|35.153.089
|% 6,33
|
|MAGEN
|13,11
|68.783.134
|% 6,07
|
|TSGYO
|6,75
|51.021.370
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|77.888.374
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.302.432
|% -9,96
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|DAGHL
|26,44
|3.551.817
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|9.979.286
|% -9,89
|
|THYAO
|46,20
|3.643.127.424
|% -1,11
|
|SISE
|22,10
|1.757.948.866
|% 1,10
|
|SASA
|43,52
|1.125.941.001
|% 1,63
|
|SAHOL
|19,56
|1.076.434.776
|% -1,51
|
|TOASO
|64,35
|821.501.538
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,61
|383.972.927
|% -2,61
|
|SEGYO
|1,17
|140.500.539
|% -7,14
|
|ODAS
|2,93
|320.528.207
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,99
|412.195.247
|% 0,50
|
|KARSN
|7,16
|674.170.029
|% 2,73
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2197
|17,2253
|% 0,58
|
|Euro
|18,5232
|18,5725
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,5191
|21,6270
|% 0,53
|
|Frank
|17,5481
|17,6538
|% 0,66
|
|Riyal
|4,5766
|4,5996
|% 0,54
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|5,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|-3,42
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|-1,65
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
|