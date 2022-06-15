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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

15.06.2022 21:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037536


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.238.047 % 9,99  
RAYSG 12,94 7.916.951 % 9,94  
YGGYO 20,36 5.404.085 % 9,94  
UFUK 67,00 1.539.995 % 9,93  
MZHLD 105,80 9.221.393 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2633 17,2974 % 0,19  
Euro 17,9472 17,9949 % -0,08  
Sterlin 20,7699 20,8741 % 0,54  
Frank 17,1417 17,2450 % -0,19  
Riyal 4,5911 4,6141 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 15,83  
Altın Gr. 1.008 1.008 4,12  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.685 6.821 33,00  
Yarım 3.282 3.336 16,00  
Çeyrek 1.644 1.668 8,00  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 0,48  
Gümüş Gr. 11,89 11,92 0,22  
B. Petrol 120 120 -1,51  
Seans Raporu 18:05
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