***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 09:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057672
BIST
10:163.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 25,69
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.088
En Düşük
3.070
10:1618,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0608
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1260
En Düşük
18,0210
10:1618,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:161.012,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.012,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BFREN
|1.306,80
|9.136.688
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.512.563
|% 9,97
|
|YYAPI
|1,41
|21.787.941
|% 6,82
|
|CMBTN
|343,90
|12.449.620
|% 6,34
|
|ULAS
|3,85
|71.893
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|YBTAS
|28.099,90
|84.300
|% -2,55
|
|CANTE
|89,30
|4.100.893
|% -2,51
|
|THYAO
|68,20
|419.446.773
|% 0,66
|
|SISE
|25,80
|274.749.129
|% 1,65
|
|ASELS
|26,16
|241.682.322
|% 1,40
|
|EKGYO
|3,91
|160.643.166
|% 0,77
|
|ISCTR
|7,57
|159.230.893
|% 1,47
|
|EKGYO
|3,91
|160.643.166
|% 0,77
|
|ALBRK
|2,13
|64.413.880
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,84
|142.378.540
|% 0,86
|
|ISCTR
|7,57
|159.230.893
|% 1,47
|
|DOHOL
|5,02
|100.033.620
|% 0,80
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1197
|18,1254
|% 0,33
|
|Euro
|17,9488
|17,9640
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,2135
|21,3199
|% 0,20
|
|Frank
|18,7081
|18,8208
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8116
|4,8357
|% 0,42
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|0,58
|