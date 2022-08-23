***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 09:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057679
BIST
10:133.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 19,13
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.086
En Düşük
3.070
10:1318,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0591
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1249
En Düşük
18,0210
10:1317,9752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:131.012,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.012,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BFREN
|1.306,80
|9.004.702
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.454.458
|% 9,97
|
|CMBTN
|341,00
|10.678.587
|% 5,44
|
|YYAPI
|1,39
|16.760.573
|% 5,30
|
|ULAS
|3,85
|71.893
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|YBTAS
|28.099,90
|84.300
|% -2,55
|
|OZRDN
|16,16
|66.042
|% -1,94
|
|THYAO
|68,15
|379.426.522
|% 0,59
|
|SISE
|25,74
|219.020.919
|% 1,42
|
|ASELS
|26,12
|208.173.930
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,91
|148.961.129
|% 0,77
|
|ISCTR
|7,59
|147.354.986
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,91
|148.961.129
|% 0,77
|
|ALBRK
|2,14
|62.367.620
|% 2,39
|
|YKBNK
|5,85
|131.081.096
|% 1,04
|
|ISCTR
|7,59
|147.354.986
|% 1,74
|
|DOHOL
|5,01
|93.044.862
|% 0,60
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1188
|18,1254
|% 0,33
|
|Euro
|17,9655
|17,9821
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,2088
|21,3151
|% 0,17
|
|Frank
|18,7044
|18,8171
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8110
|4,8351
|% 0,41
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,78
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.873
|-9,00
|
|Yarım
|3.320
|3.360
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|97,29
|97,29
|0,81
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
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10:27FENER
Yüzde 5.11 oranında artışla 60.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 912 adet işlem
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10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, PETKM, PGSUS
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10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, VESTL, SISE
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10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 0.68 ) 2, 732
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10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BFREN, SNPAM