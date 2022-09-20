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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

20.09.2022 15:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064248


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Tam 6.657 6.755 -34,00  
Yarım 3.244 3.290 -16,00  
Çeyrek 1.627 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 -0,39  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 -0,25  
B. Petrol 90,71 90,71 -1,29  
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