***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.09.2022 15:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064248
BIST
16:423.234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 34,89
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4218,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4218,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0265
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:42977,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,52
|Açılış
|: 977,63
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,47
BIST En Aktif Hisseler16:40
|HDFGS
|2,75
|84.618.428
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.782.804
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|228.508.930
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|495.979.795
|% 9,76
|
|ULUFA
|6,53
|46.348.142
|% 9,75
|
|TSKB
|3,97
|15.642.451
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.372.154
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.528.750
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.551
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.528.750
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,09
|4.053.559.324
|% 2,53
|
|GARAN
|19,47
|3.918.386.288
|% -0,71
|
|THYAO
|70,20
|3.870.685.071
|% 2,11
|
|HALKB
|8,26
|3.846.279.923
|% -7,71
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.528.750
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,83
|2.113.875.017
|% -2,79
|
|ISCTR
|8,09
|4.053.559.324
|% 2,53
|
|HALKB
|8,26
|3.846.279.923
|% -7,71
|
|YKBNK
|6,97
|2.975.541.744
|% 3,41
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3054
|18,3182
|% 0,13
|
|Euro
|18,2888
|18,2994
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,7878
|20,8921
|% -0,16
|
|Frank
|18,8584
|18,9720
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8533
|4,8777
|% 0,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-10,51
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|-1,00
|
|Tam
|6.657
|6.755
|-34,00
|
|Yarım
|3.244
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|-1,29
|