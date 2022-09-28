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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

28.09.2022 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065574


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BIST En Aktif Hisseler11:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 34,76 110.485.034 % 10,00  
ARASE 134,00 76.444.480 % 9,93  
DERHL 4,23 54.825.924 % 9,02  
KMPUR 62,90 188.821.287 % 8,45  
HKTM 42,00 32.653.076 % 8,30  
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11:13 Alış Satış %  
Dolar 18,5017 18,5063 % 0,31  
Euro 17,7410 17,7586 % 0,39  
Sterlin 19,7241 19,8230 % -0,04  
Frank 18,6032 18,7152 % 0,50  
Riyal 4,9011 4,9257 % 0,29  
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11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.623 -6,02  
Altın Gr. 964 965 -1,36  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.567 6.654 -22,00  
Yarım 3.195 3.253 -10,00  
Çeyrek 1.603 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,14 18,17 -0,23  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 -0,14  
B. Petrol 83,96 83,96 -0,91  
Seans Raporu 11:13
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