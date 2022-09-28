***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.09.2022 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065574
BIST
11:153.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,50
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.280
En Düşük
3.242
11:1518,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5063
En Düşük
18,4132
11:1517,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0687
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:15964,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 964,50
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ALKIM
|34,76
|110.485.034
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.444.480
|% 9,93
|
|DERHL
|4,23
|54.825.924
|% 9,02
|
|KMPUR
|62,90
|188.821.287
|% 8,45
|
|HKTM
|42,00
|32.653.076
|% 8,30
|
|LIDFA
|4,65
|9.072.805
|% -32,61
|
|ULUFA
|5,19
|1.810.568
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|5.967.763
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,47
|293.087.985
|% -9,40
|
|EGSER
|29,40
|46.871.966
|% -8,13
|
|SASA
|68,50
|762.595.702
|% -0,72
|
|THYAO
|70,55
|682.859.477
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,03
|575.413.958
|% 1,26
|
|YKBNK
|7,39
|550.900.939
|% 2,07
|
|GARAN
|19,90
|531.070.346
|% 1,43
|
|EKGYO
|4,03
|575.413.958
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|273.560.755
|% -6,80
|
|TSKB
|2,45
|204.276.390
|% -3,16
|
|ZOREN
|3,47
|293.087.985
|% -9,40
|
|YKBNK
|7,39
|550.900.939
|% 2,07
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5017
|18,5063
|% 0,31
|
|Euro
|17,7410
|17,7586
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,7241
|19,8230
|% -0,04
|
|Frank
|18,6032
|18,7152
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9011
|4,9257
|% 0,29
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-6,02
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.567
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.195
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,91
|