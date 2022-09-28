***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.09.2022 11:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065634
BIST
11:333.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 14,74
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:3318,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0731
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5216
En Düşük
18,4132
11:3317,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:33963,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,10
|Açılış
|: 963,81
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ALKIM
|34,76
|115.571.082
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.638.780
|% 9,93
|
|KMPUR
|63,35
|201.264.780
|% 9,22
|
|DERHL
|4,19
|63.242.395
|% 7,99
|
|ALKA
|77,45
|26.283.146
|% 7,64
|
|ULUFA
|5,19
|1.869.941
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.351.597
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|380.379.505
|% -8,62
|
|EGSER
|29,80
|53.076.406
|% -6,87
|
|SKBNK
|1,93
|307.197.370
|% -6,31
|
|THYAO
|70,80
|962.384.540
|% -0,28
|
|SASA
|67,95
|893.944.754
|% -1,52
|
|YKBNK
|7,51
|819.560.816
|% 3,73
|
|AKBNK
|12,04
|746.850.979
|% 1,86
|
|GARAN
|20,16
|693.967.361
|% 2,75
|
|EKGYO
|4,04
|657.335.839
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,93
|307.197.370
|% -6,31
|
|TSKB
|2,45
|278.523.228
|% -3,16
|
|YKBNK
|7,51
|819.560.816
|% 3,73
|
|ZOREN
|3,50
|380.379.505
|% -8,62
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5036
|18,5086
|% 0,33
|
|Euro
|17,7077
|17,7229
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,6896
|19,7883
|% -0,21
|
|Frank
|18,5910
|18,7030
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9024
|4,9269
|% 0,32
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-9,08
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.566
|6.650
|-26,00
|
|Yarım
|3.195
|3.251
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|-0,44
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
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11:47ALKA
Yüzde 7.64 oranında artışla 77.45 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 269 adet işlem
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 33 artarak (% 0.63 ) 3, 582
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11:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TRKCM
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11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, YKBNK
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11:46XU100
Endeks 3, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 15, 221.00 milyon TL de