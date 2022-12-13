***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2022 08:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086768
BIST
11:455.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,43
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
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5.239
En Düşük
5.180
11:4518,6486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7030
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|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:4519,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 19,7050
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|Önceki Kapanış
|: 19,7700
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19,6953
En Düşük
19,5690
11:451.071,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.071,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:43
|PKART
|31,90
|13.015.612
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.226.474
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.335.814
|% 9,97
|
|YESIL
|4,77
|24.637.877
|% -5,17
|
|SMRTG
|107,70
|378.493.796
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,60
|62.846.443
|% -4,71
|
|SASA
|118,30
|434.058.236
|% -4,67
|
|CELHA
|37,82
|3.573.524
|% -4,20
|
|ASELS
|59,45
|4.076.515.253
|% 1,02
|
|THYAO
|143,90
|3.115.811.537
|% -0,76
|
|EKGYO
|7,94
|1.741.498.523
|% 0,76
|
|PETKM
|17,93
|1.709.562.533
|% 1,47
|
|KRDMD
|17,31
|1.695.756.376
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,94
|1.741.498.523
|% 0,76
|
|SKBNK
|2,74
|357.273.341
|% -2,14
|
|DOHOL
|9,14
|913.775.181
|% 0,77
|
|KRDMD
|17,31
|1.695.756.376
|% 1,17
|
|PETKM
|17,93
|1.709.562.533
|% 1,47
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6416
|18,6486
|% 0,06
|
|Euro
|19,6650
|19,6750
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7953
|22,9097
|% -0,00
|
|Frank
|19,8523
|19,9719
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,31
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.212
|7.263
|20,00
|
|Yarım
|3.492
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|0,06
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|1,43
|