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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

13.12.2022 08:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086770


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BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 31,90 12.922.656 % 10,00  
POLTK 1.399,90 22.216.057 % 9,99  
UZERB 175,00 366.625 % 9,99  
BALAT 19,29 2.215.746 % 9,98  
OZSUB 21,84 8.742.880 % 9,97  
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11:06 Alış Satış %  
Dolar 18,6453 18,6511 % 0,08  
Euro 19,6780 19,6843 % 0,25  
Sterlin 22,8362 22,9507 % 0,18  
Frank 19,8759 19,9957 % 0,28  
Riyal 4,9445 4,9693 % 0,11  
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11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 7,83  
Altın Gr. 1.072 1.072 5,39  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.222 7.275 32,00  
Yarım 3.497 3.557 16,00  
Çeyrek 1.754 1.778 8,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 0,11  
Gümüş Gr. 14,06 14,09 0,12  
B. Petrol 79,42 79,42 1,43  
Seans Raporu 11:06
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