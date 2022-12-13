***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2022 08:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086770
BIST
11:095.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,52
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
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5.239
En Düşük
5.180
11:0918,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,7050
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|Önceki Kapanış
|: 18,7050
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18,6782
En Düşük
18,5591
11:0919,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0398
|Açılış
|: 19,7200
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|Önceki Kapanış
|: 19,7700
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19,6953
En Düşük
19,5690
11:091.071,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.071,45
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|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PKART
|31,90
|12.922.656
|% 10,00
|
|POLTK
|1.399,90
|22.216.057
|% 9,99
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|8.742.880
|% 9,97
|
|SASA
|117,80
|364.319.603
|% -5,08
|
|SMRTG
|107,60
|294.387.597
|% -4,86
|
|YESIL
|4,82
|18.994.508
|% -4,17
|
|KONTR
|181,30
|171.395.668
|% -4,07
|
|DERHL
|7,17
|15.100.932
|% -4,02
|
|ASELS
|60,40
|3.033.049.905
|% 2,63
|
|THYAO
|144,80
|2.259.886.174
|% -0,14
|
|KRDMD
|17,35
|1.380.502.389
|% 1,40
|
|TTKOM
|20,16
|1.363.858.971
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,04
|1.363.409.135
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,04
|1.363.409.135
|% 2,03
|
|IHGZT
|1,83
|166.788.255
|% 9,58
|
|DOHOL
|9,10
|759.694.811
|% 0,33
|
|KRDMD
|17,35
|1.380.502.389
|% 1,40
|
|SKBNK
|2,76
|219.286.621
|% -1,43
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6511
|% 0,08
|
|Euro
|19,6780
|19,6843
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,8362
|22,9507
|% 0,18
|
|Frank
|19,8759
|19,9957
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,11
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,83
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|5,39
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.222
|7.275
|32,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|16,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,09
|0,12
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|1,43
|