***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.02.2023 12:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114767
BIST
12:435.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 29,87
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4318,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4320,0755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0735
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:431.106,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.106,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:41
|DYOBY
|21,78
|30.314.727
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.892.833
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.894.215
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.894.577
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.003.123
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,42
|1.877.820.583
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.967.952
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.930.346
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|759.769.578
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.001.729
|% -9,94
|
|TUPRS
|629,70
|2.234.819.896
|% -0,11
|
|THYAO
|142,30
|2.168.490.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|19,37
|2.040.980.836
|% 0,73
|
|KOZAL
|27,42
|1.877.820.583
|% -94,78
|
|EREGL
|43,54
|1.800.298.996
|% -2,16
|
|KRDMD
|19,37
|2.040.980.836
|% 0,73
|
|KOZAL
|27,42
|1.877.820.583
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,22
|945.391.998
|% 0,75
|
|YKBNK
|9,14
|521.987.870
|% 0,22
|
|EKGYO
|7,44
|405.056.118
|% 1,78
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8630
|18,8669
|% 0,10
|
|Euro
|20,0698
|20,0756
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4540
|22,5666
|% -0,34
|
|Frank
|20,1709
|20,2924
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0141
|5,0393
|% 0,09
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-10,72
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.520
|7.573
|-83,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,18
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|-1,21
|