***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2023 13:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151901
BIST
15:594.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 67,42
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5919,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5921,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:591.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|AVHOL
|33,96
|296.432.693
|% 9,97
|
|GOKNR
|12,58
|82.452.688
|% 9,97
|
|ERCB
|85,45
|65.447.731
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|ULAS
|15,00
|5.415.717
|% -3,54
|
|DAGHL
|13,74
|101.476.762
|% -3,24
|
|FENER
|45,36
|91.861.890
|% -3,20
|
|THYAO
|136,60
|4.912.594.099
|% 0,52
|
|KOZAL
|19,60
|2.230.559.700
|% 3,16
|
|YKBNK
|9,39
|2.204.800.419
|% -0,95
|
|ASTOR
|50,70
|1.625.540.854
|% 7,37
|
|EUPWR
|79,05
|1.408.887.779
|% 3,06
|
|YKBNK
|9,39
|2.204.800.419
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,49
|1.058.728.804
|% 0,31
|
|KOZAL
|19,60
|2.230.559.700
|% 3,16
|
|ODAS
|5,26
|478.901.092
|% 4,57
|
|KLGYO
|2,07
|123.736.581
|% 9,52
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7528
|19,7569
|% 0,20
|
|Euro
|21,4411
|21,4603
|% 0,11
|
|Sterlin
|24,5551
|24,6783
|% 0,03
|
|Frank
|21,8546
|21,9863
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2528
|5,2791
|% 0,16
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.443
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.215
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,02
|
Seans Raporu
15:55
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-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 46 artarak (% 0.85 ) 5, 133
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16:10XU100
Endeks 4, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 47, 713.00 milyon TL de
-
16:10PENTA
Yüzde 8.29 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 055, 042 adet işlem
-
16:09TTRAK
Yüzde 4.89 oranında artışla 571.10 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 497 adet işlem
-
16:08TNZTP
Yüzde 4.64 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 025 adet işlem