***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.08.2023 11:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179011
BIST
'
12:047.241
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 23,96
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0426,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0606
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0429,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0324
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:041.695,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.695,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:02
|FORMT
|3,29
|92.738.052
|% 229,00
|
|SAYAS
|54,45
|149.964.235
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|42.995.695
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|342.969.730
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|202.144.957
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.482.492
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,70
|163.349.552
|% -7,77
|
|SNPAM
|18,60
|133.622
|% -7,00
|
|ASTOR
|116,70
|7.036.797.105
|% 4,76
|
|EREGL
|41,24
|4.070.612.862
|% -1,10
|
|SASA
|62,50
|3.901.256.690
|% 2,54
|
|ASELS
|76,05
|3.725.500.641
|% 1,94
|
|THYAO
|232,70
|3.233.001.878
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,73
|1.677.953.125
|% 0,46
|
|ZOREN
|4,35
|785.784.532
|% 1,16
|
|YKBNK
|14,11
|2.041.637.070
|% -0,84
|
|ISCTR
|15,44
|2.108.665.813
|% 2,18
|
|IHYAY
|1,25
|143.305.547
|% 6,84
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9580
|26,9635
|% 0,22
|
|Euro
|29,5769
|29,5896
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,4748
|34,6477
|% 0,18
|
|Frank
|30,6896
|30,8745
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1678
|7,2037
|% 0,30
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,14
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.035
|11.122
|-48,00
|
|Yarım
|5.522
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,21
|